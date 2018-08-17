10:24, 17 Августа 2018
Трое пострадавших чудом остались живы после аварии на трассе "Кола" в Карелии
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В Беломорском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, трое человек госпитализированы, сообщает УГИБДД Карелии.
В пятницу в 00.20 на 839 км трассы "Кола" водитель BMW, выполняя обгон с выездом под запрещающий знак и сплошную линию разметки, врезался в Volkswagen Passat.
В результате происшествия получили травмы и госпитализированы три человека – 28-летний водитель BMW (житель Орловской области), 50-летний водитель Volkswagen и его 24-летний пассажир (жители Мурманской области).
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