Трое работников предприятия в Карелии распилили медный кабель, но сдать в металлолом не смогли

В Сегеже трое мужчин стали фигурантами уголовного дела после неудачной попытки украсть медный кабель на своем предприятии.

В Сегежском районе завершено расследование уголовного дела. Фигурантами выступают трое мужчин 48, 44 и 42 лет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о преступлении обратился начальник одного из отделов производственного предприятия. Он сообщил, что трое работников пытались похитить отрезок медного кабеля, однако довести свой умысел до конца не смогли. Попытка кражи попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Обвиняемые признали вину и полностью раскаялись в содеянном. Коллеги по цеху рассказали, что, находясь на смене, они обнаружили отрезок медного кабеля и решили сдать его в пункт приема металла. Мужчины успели вынести его в гараж, распилить на части и срезать оплётку.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.