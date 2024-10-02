Трое суток без сна и отдыха: энергетики вернули свет в поселок Вялимяки

На ВНС Вялимяки запустили насосное оборудование в автоматическом режиме.

Поселок Вялимяки подключен к электроснабжению, сообщила в личном профиле глава Лахденпохского района Оксана Жесткова. По ее словам, на ВНС Вялимяки запустили насосное оборудование в автоматическом режиме. Здесь же котельная с генератора переходит на работу в обычном режиме.

«Спасибо жителям за терпение, выдержку и длительное ожидание», — написала Жесткова.

Отдельные слова благодарности энергетикам ремонтных бригад — 3 суток без сна и отдыха трудились на лесных просеках ночью и днем! Низкий вам поклон!

— добавила глава района.

Напомним, ранее сообщалось, что длительное время не были обеспечены электроснабжением поселки Вялимяки и Костамоярви, которые находятся на одной электролинии.