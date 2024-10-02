Трое суток без сна и отдыха: энергетики вернули свет в поселок Вялимяки

На ВНС Вялимяки запустили насосное оборудование в автоматическом режиме.
Поселок Вялимяки подключен к электроснабжению, сообщила в личном профиле глава Лахденпохского района Оксана Жесткова. По ее словам, на ВНС Вялимяки запустили насосное оборудование в автоматическом режиме. Здесь же котельная с генератора переходит на работу в обычном режиме.
«Спасибо жителям за терпение, выдержку и длительное ожидание», — написала Жесткова.
Отдельные слова благодарности энергетикам ремонтных бригад — 3 суток без сна и отдыха трудились на лесных просеках ночью и днем! Низкий вам поклон!
— добавила глава района.
Напомним, ранее сообщалось, что длительное время не были обеспечены электроснабжением поселки Вялимяки и Костамоярви, которые находятся на одной электролинии.
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