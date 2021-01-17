Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара, который произошел вечером 17 января в пятиэтажном доме на Ключевой.

В минувшее воскресенье в результате пожара в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Нойбрандербургская погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, еще двое человек госпитализированы, сообщили в прокуратуре Карелии.

По информации МЧС Карелии, 17 января в 20:04 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 человек, 4 единицы техники) привлекались для тушения пожара в доме №25 (кв. 62). В 20:44 спасатели ликвидировали озгорание.

На место происшествия с целью осуществления координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Петрозаводска Рашид Бескембиров.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на контроль, отметили в ведомстве.

Ранее пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии.