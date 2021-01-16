Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В воскресенье сильные морозы уйдут из Карелии 3
16.01.2021 17:20
"Судья ушел в отставку после того, как вынес приговор, поэтому надо бороться" 5
16.01.2021 15:25
Стало известно, при каком условии можно получить пенсию свыше 30 тысяч рублей 1
16.01.2021 21:40
Россия возобновляет полеты в Финляндию 9
16.01.2021 20:40
Парфенчиков извинился перед жителями Питкяранты и пообещал вернуть водоснабжение к понедельнику (ФОТО) 32
16.01.2021 19:12

Пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии

Новости. Происшествия
12:25, 17 Января 2021
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив
Загрузка...

Стали известны подробности ночного пожара в поселке Салми Питкярантского района.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, в частном жилом доме в Салми, который сегодня горел ночью, найдено тело. Здание практически уничтожено огнем. Пожарные эвакуировали с места происшествия два газовых баллона.

Причины возгорания и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, дом №9 на улице Тулемская в поселке Салми вспыхнул 16 января в 23:10.  Пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (9 человек, 2 единицы техники) боролись с огнем в течение 5 часов. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»