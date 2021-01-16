Пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии

Стали известны подробности ночного пожара в поселке Салми Питкярантского района.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, в частном жилом доме в Салми, который сегодня горел ночью, найдено тело. Здание практически уничтожено огнем. Пожарные эвакуировали с места происшествия два газовых баллона.

Причины возгорания и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, дом №9 на улице Тулемская в поселке Салми вспыхнул 16 января в 23:10. Пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (9 человек, 2 единицы техники) боролись с огнем в течение 5 часов.