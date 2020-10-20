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Трое жителей Карелии лишились денег на сайтах объявлений

Новости. Происшествия
17:20, 21 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратились люди, которых обокрали мошенники через сайты объявлений, сообщили в МВД по Карелии.

В минувший понедельник в полицию обратился 40-летний мужчина и сообщил, что с его банковской карты было незаконно списано около 10 тысяч рублей. Со слов мужчины, некоторое время назад он разместил в сети объявление о продаже обуви. Вскоре ему поступило сообщение с незнакомого номера от потенциального покупателя. Продавец получил ссылку, которую нужно было заполнить якобы для получения платы за товар. И на появившемся ресурсе ввел данные своей карты и секретный код. Сразу после этого с его счета и была списана значительная сумма.

Еще одной жертвой нечестной сделки стала 23-летняя жительница столицы Карелии. На одном из сайтов она нашла объявление о продаже мобильного телефона с услугой доставки. Связавшись с продавцом, женщина также получила ссылку, указала данные карты и секретный код, после чего обнаружила списание 31 тысячи рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и 27-летняя петрозаводчанка. Через социальную сеть она нашла информацию о продаже детской кроватки. По просьбе автора объявления, женщина перевела в счет покупки 7200 рублей. На этом общение закончилось, оплаченный товар она не получила.

В настоящее время по всем поступившим заявлениям проводятся проверки.

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