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Новости. Криминал
09:20, 20 Марта 2019
фото: © flickr.com/photos/x1brett

Трое жителей Карелии погуляли на три копилки

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В Беломорском районе трое мужчин унесли из чужого дома три копилки с 10-рублевыми монетками, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник 18 марта в полицию Беломорска обратилась 63-летняя жительница одного из поселков. Она сообщила, что из её дома похищены три копилки с 10-рублёвыми монетами, а еще продукты питания.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых, троих жителей Беломорска - 31, 41 и 43-х лет. Ранее эта же компания совершала имущественные преступления. В настоящее время мужчины являются фигурантами еще трёх уголовных дел.

По версии полицейских, граждане искали в посёлке заброшенный дом для ночлега. Не найдя ничего подходящего, беломорчане переночевали в лесу у костра. На следующий вечер их заинтересовал один из домов: снег во дворе был вычищен, однако свет не горел. Мужчины с помощью монтировки взломали дверь, проникли внутрь и похитили имущество. Четыре тысячи рублей монетами они отнесли продавцам спиртного.

Правда, спустя несколько часов были задержаны оперативниками.

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