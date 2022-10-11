Трое жителей Карелии получили вместо вещей, заказанных по интернету, мешки с песком и пошли в суд

В Питкярантском городском суде рассмотрен 3 дела о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, и взыскании компенсации морального вреда.

В обосновании требований истцы указали, что заказали в интернет-магазинах - по одному делу – 2 платья стоимостью 3570 руб. 01 коп., по другому - мужские рабочие брюки стоимостью 4100 рублей, по третьему – шторы стоимостью 4060 рублей, а при получении в почтовом отделении посылок с оплатой наложенным платежом обнаружили иные товары.

Так, вместо двух платьев пришли 2 сорочки и пакет с песком, во втором случае мужские брюки заменили на спортивные штаны стоимостью около 200 рублей и мешок с песком, в третьем – вместо штор заказчик получил 2 куска ткани коричневого цвета и 2 полиэтиленовых мешка с песком.

По фактам совершения мошеннических действий были возбуждены уголовные дела, виновное лицо установлено. Уголовное преследование в отношении мужчины, рассылавшего заказчикам мешки с песком, прекращено в связи с истечением сроков давности.

Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и взыскал с ответчика в первом случае - 3570 руб. 01 коп., во втором - 4450 рублей, в третьем - 4060 рублей, а также в связи с испытанным стрессом и сильными переживаниями компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей каждому и судебные расходы.