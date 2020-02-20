Трое жителей Карелии принесли работодателям "липовые" больничные

Нарушители предъявили к оплате поддельные листки нетрудоспособности, сообщили в отделении Фонда соцстрахования по Карелии.

В 2019 году специалисты регионального отделения Фонда социального страхования по Карелии зафиксировали три случая подделки больничных, а в период с 2017 года по 2018 год – четыре.



Фальшивые больничные переданы в полицию для проведения проверки.

В случае, если сотрудник принесет своему работодателю "липовый" больничный, а работодатель, не заметив признаков подделки, попытается направить в электронный реестр сведения по больничному, система автоматически заблокирует его уже на этапе отправки.

Ранее было установлено, что помощник машиниста поезда заказал фальшивый больничный через Интернет.