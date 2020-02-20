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Трое жителей Карелии принесли работодателям "липовые" больничные

Новости. Общество
18:00, 20 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
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Нарушители предъявили к оплате поддельные листки нетрудоспособности, сообщили в отделении Фонда соцстрахования по Карелии.

В 2019 году специалисты регионального отделения Фонда социального страхования по Карелии зафиксировали три случая подделки больничных, а в период с 2017 года по 2018 год – четыре.

Фальшивые больничные переданы в полицию для проведения проверки.

В случае, если сотрудник принесет своему работодателю "липовый" больничный, а работодатель, не заметив признаков подделки, попытается направить в электронный реестр сведения по больничному, система автоматически заблокирует его уже на этапе отправки.

Ранее было установлено, что помощник машиниста поезда заказал фальшивый больничный через Интернет.

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