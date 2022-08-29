Трое жителей Карелии, скрывшиеся от суда и следствия, объявлены в розыск

Полиция просит помочь найти трех нарушителей закона, которые скрываются от суд а и следствия, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются:

Максим С. 1981 года рождения, который скрылся от органов следствия.

Александр Е. 1963 года рождения. Скрывается от суда.

Дмитрий М. 1984 года рождения, также срывающегося от суда.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 8142 739 154 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.