Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Нашли тело музыканта Александра Липницкого, утонувшего в Москве-реке 1
27.03.2021 21:40
Короткое замыкание в "Макси": посетителей торгового центра в Петрозаводске эвакуировали из-за задымления 7
27.03.2021 12:51
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина? 4
27.03.2021 15:33
Подрядчик почистил дорогу в Петрозаводске, где застряла фура (ФОТОФАКТ) 1
27.03.2021 21:48
Подсветку фасадов отключат вечером в Петрозаводске на один час 10
27.03.2021 13:04
Актовый зал в новой школе на Древлянке больше любого петрозаводского театра или кинотеатра 2
27.03.2021 15:14
Эксперты рассказали, когда нужно начинать откладывать на старость 2
27.03.2021 20:40
Мошенники прикинулись сотрудниками банка и следователем, чтобы выманить у жительницы Петрозаводска 700 тысяч рублей 2
27.03.2021 12:37

Трое жителей районов Карелии скончались от коронавируса

Новости. Общество
09:20, 28 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Всего в Карелии скончались от коронавируса 380 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончались 84-летний мужчина и 72-летняя женщина - жители Питкяранты, а также 66-летний житель поселка Импилахти. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии скончались от коронавируса 380 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболевших – 86 человек, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Краелии на сегодняшний день составляет 43683 человека.
Выздоровели 40882 больных, за сутки выписаны по выздоровлению 158 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7084,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3073,8 случая, по Северо-Западу – 5437,5.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-28 10:28:56
Каждый день смерти ....
и на фоне этого, педроссы, истерично празднуют масленицу, с крымнашем , Пожарные публично режут машины на площади . Можно посмотреть фото , там только ,каждый третий в маске . А люди гибнут , а губер рапортует , что все мол, под контролем . Ага ....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
21.03.2021, 19:40
Путин покатал Шойгу на вездеходе по тайге в Сибири
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность

Аналитика

26.03.2021 11:20
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 7
Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 19
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 7
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»