Трое жителей районов Карелии скончались от коронавируса

Всего в Карелии скончались от коронавируса 380 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончались 84-летний мужчина и 72-летняя женщина - жители Питкяранты, а также 66-летний житель поселка Импилахти. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии скончались от коронавируса 380 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболевших – 86 человек, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Краелии на сегодняшний день составляет 43683 человека.

Выздоровели 40882 больных, за сутки выписаны по выздоровлению 158 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7084,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3073,8 случая, по Северо-Западу – 5437,5.