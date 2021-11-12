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Троеженец привез в Петрозаводск жену-мать своих внуков для оформления российского гражданства

Новости. Общество
15:50, 13 Декабря 2021
фото: © drive2.ru

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Полицейские выявили миграционные нарушения, связанные с фиктивными браками, сообщили МВД Карелии

В Петрозаводском городском суде рассматривается заявление о признании недействительным фиктивного брака. Прологом к назначению судебного заседания послужило обращение в миграционную службу представительницы одной из республик Закавказья. Она, будучи на 33 года младше супруга, гражданина России, претендовала на получение российского гражданства. Однако изучение представленных иностранной гражданкой документов и архивов раскрыло обстоятельства уникальной истории.

Много лет назад супруг женщины, тогда ещё гражданин той же республики, приехал в Петрозаводск. Женившись на россиянке, он вступил в гражданство Российской Федерации. Через несколько лет, не расторгнув предыдущий брак, он вновь женился на другой россиянке, уроженке той же малой родины. А затем, также не расторгнув предыдущие обязательства, он заключил всё в том же закавказском государстве третий по счёту брак с женщиной, имеющей детей от сына возрастного жениха. Именно она и обратилась за гражданством Российской Федерации.

По версии полицейских, причудливые семейные перипетии объясняются так: первый брак был заключён мужчиной, чтобы получить разрешение на временное проживание не в общем порядке, а в льготном. Третий брак заключён, чтобы мать родных внуков также в льготном порядке получила разрешение на временное проживание и российское гражданство в упрощённом порядке. Возможно, только второй брак регистрировался для придания официального характера настоящим семейным отношениям.

Это не единственный случай выявления фиктивного брака в Карелии. В настоящее время в прокуратуру Петрозаводска для обращения в суд направлены материалы по двум фактам. После признания браков недействительными МВД рассмотрит вопросы аннулирования разрешительных документов, имеющихся у иностранных граждан, а также отмены решений о приёме в гражданство Российской Федерации.

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Комментарии

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кир
2021-12-13 17:31:47
Пофиг их тряпки и куклы. У нас свои законы.
Hовый
2021-12-13 16:08:15
пофиг. чернильницы
Гость
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