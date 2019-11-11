Троих человек госпитализировали после ДТП в Карелии

ДТП произошло 10 ноября на 1043 км федеральной автодороги "Кола" в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.15 48-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Great Wall.



В результате ДТП травмы получили 3 человека – водитель Mitsubishi и его пассажиры– 42-летний мужчина и 48-летняя женщина.



Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее пять автомобилей столкнулись на трассе "Кола" в Олонецком районе.