Троих человек госпитализировали после ДТП в Карелии

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ДТП произошло 10 ноября на 1043 км федеральной автодороги "Кола" в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 18.15 48-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Great Wall.
В результате ДТП травмы получили 3 человека – водитель Mitsubishi и его пассажиры– 42-летний мужчина и 48-летняя женщина.
Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Ранее пять автомобилей столкнулись на трассе "Кола" в Олонецком районе.
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