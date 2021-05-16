Троих пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии

Нарушителям-пассажирам грозит до 15 суток ареста, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Помощь сотрудников транспортной полиции понадобилась бригаде поезда «Мурманск - Санкт-Петербург», подъезжающему к станции Сегежа. Пассажиры и проводники пожаловались на поведение мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался 34-летний житель Псковской области.

По прибытию пассажирского поезда сообщением «Мурманск - Санкт-Петербург» на станцию Кемь транспортными полицейскими были выявлены два пьяных дебошира. Пассажиры, 35-летний мурманчанин и 46-летний житель Ивановской области, подшофе нарушали общественный порядок и игнорировали требования поездной бригады.

Трое мужчин были сняты с поездов по актам поездных бригад. В отношении них составлены административные материалы. Дебоширам грозит административный арест до 15 суток.

В тот же вечер 57-летнему жителю Санкт-Петербурга было также отказано в проезде в поезде «Мурманск – Санкт-Петербург» в связи с тем, что при посадке в вагон он находился в состоянии опьянения.

С начала года сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 2095 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 530, за употребление табака – 526.