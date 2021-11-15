Троица жителей Карелии во главе с рецидивистом обчистила бульдозер

В Пряже сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратился представитель местной организации. Он сообщил, что неизвестные сняли подшипники, радиатор, гидроцилиндр и другие запчасти с принадлежащего фирме бульдозера. Причинённый ущерб составил 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 36-летний ранее имевший проблемы с законом сельчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что действовал вместе с двумя своими приятелями. Вечером мужчины сняли с трактора запчасти, погрузили их в автомобиль, а затем продали их в Пряже и Петрозаводске. Вырученные деньги троица потратила на личные нужды

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Степень вины каждого участника будет установлена в ходе расследования.