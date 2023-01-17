Троллейбус №8 в Петрозаводске будет ходить намного реже

Троллейбусы №8 будут работать только по будням в часы пик.

С 30 января троллейбусы № 8 будут работать исключительно в часы пик по будним дням, сообщили в петрозаводском МУП «Городской транспорт». Новое расписание опубликовано здесь.



Напомним, с 16 января для «восьмерок» установили получасовой интервал движения в часы пик.

В будни первые рейсы с конечных остановок «улица Хейкконена» и «улица Заводская» отправляются в 07.00. Последние рейсы – в 19.15 с Заводской улицы и в 19.10 с улицы Хейкконена. Интервалы движения в часы пик составят 30 минут, в другое время дня – 35-45 минут.



В субботу первые рейсы с конечных остановок «улица Хейкконена» и «улица Заводская» отправляются в 07.30, в воскресенье – в 08.30. В выходные интервалы движения должны составлять 30-45 минут.



Как сообщают в ПМУП «Городской транспорт», сократить интервалы движения троллейбусов и продлить их работу не представляется возможным из-за недостатка водителей.