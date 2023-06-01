Троллейбус протаранил внезапно остановившуюся легковушку в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аварии предшествовали странные маневры легкового автомобиля.
Авария на проспекте Ленина в Петрозаводске, произошедшая сегодня, 7 июня, в 11.17, попала на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк».
Видео ДТП было размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Авария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского. Судя по видео, легковой автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина в сторону вокзала, вначале встал в полосу поворота на улицу Дзержинского, затем решил перестроиться и проехать прямо, но непосредственно перед проезжавшим троллейбусом внезапно затормозил.
В результате троллейбус врезался в легковушку. Данных о пострадавших не поступало.
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