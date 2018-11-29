ВИДЕО: Троллейбус загорелся в центре Петрозаводска

Пожар в троллейбусе произошел на улице Антикайнена около остановки у Центрального рынка.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент случился 28 ноября в 21.08.

Троллейбус с пассажирами следовал в сторону Первомайского проспекта. На остановочном комплексе водитель троллейбуса высадил пассажиров, отсоединил штанги токоприёмников от контактной сети.

Через несколько минут в троллейбусе произошло возгорание.

В результате повреждено заднее колесо и салон на площади 1 кв.м. Возможная причина: неисправность тормозного оборудования.