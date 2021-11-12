Троллейбусное предприятие Петрозаводска хочет повысить стоимость проезда

ПМУП «Городской транспорт», которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, предложило администрации повысить стоимость проезда.

Об этом сегодня на совещании в администрации сообщил директор предприятия Виктор Клещев.

По его словам, при повышении стоимости проезда с 25 до 30 рублей дополнительная прибыль предприятия составит около 20 млн рублей в год. Эти деньги руководство хочет потратить на повышение зарплаты водителей, чтобы остановить утечку кадров.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поручил руководству ПМУП «Городской транспорт» представить обоснования, как повышение проезда позволит улучшить качество услуг.