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Троллейбусное предприятие Петрозаводска хочет повысить стоимость проезда

Новости. Общество
10:58, 29 Ноября 2021
фото: © Мэрия Петрозаводска

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ПМУП «Городской транспорт», которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, предложило администрации повысить стоимость проезда.

Об этом сегодня на совещании в администрации сообщил директор предприятия Виктор Клещев.

По его словам, при повышении стоимости проезда с 25 до 30 рублей дополнительная прибыль предприятия составит около 20 млн рублей в год. Эти деньги руководство хочет потратить на повышение зарплаты водителей, чтобы остановить утечку кадров.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поручил руководству ПМУП «Городской транспорт» представить обоснования, как повышение проезда позволит улучшить качество услуг.

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Комментарии

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Os
2021-11-29 12:50:44
Да сейчас любую цену назначай - и автобусов и троллейбусов так мало, что все равно поедут.
EventVK
2021-11-29 12:42:34
Ставьте сразу 50р, а то сбегут остальные и некому будет починять эту рухлядь.. на некоторые посмотришь, даже страшно, как они еще ездят..
Саныч
2021-11-29 12:30:53
Я был бы не против.
0ff
2021-11-29 12:29:48
В соломенное троллейбусы не поедут - там остановки не красят
бюджет
2021-11-29 12:19:31
А сколько городского НДФЛ используется НЕ честно: парашюты, вторые пенсии? Депутаты Петросовета: переправьте НДФЛ на благо большинства людей в троллейбусное предприятие.
кир
2021-11-29 11:45:47
Давно пора.
Вася
2021-11-29 11:27:59
По многочисленным просьбам трудящихся - космонавтов, депутатов, балерин и певцов вместе со спортсменами.
Hовый
2021-11-29 11:19:04
У лишь бы против есть повод :)
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