Троллейбусное предприятие Петрозаводска получит 6 млн рублей из бюджета

Городской совет Петрозаводска сегодня принял решение выделать дополнительную субсидию ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками.

Сумма субсидии составит более 6 млн рублей.

С этой целью внесены изменения в бюджет Петрозаводска на 2019 год.

Подробнее о ситуации на предприятии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".