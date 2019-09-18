Троллейбусное предприятие Петрозаводска получит 6 млн рублей из бюджета

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Городской совет Петрозаводска сегодня принял решение выделать дополнительную субсидию ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками.
Сумма субсидии составит более 6 млн рублей.
С этой целью внесены изменения в бюджет Петрозаводска на 2019 год.
Подробнее о ситуации на предприятии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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