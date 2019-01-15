Троллейбусное управление Петрозаводска осталось без директора

Олег Воронин покинул пост директора ПМУП "Городской транспорт".

Как стало известно "Столице на Онего" договор с Ворониным был расторгнут 10 января 2019 года.

В приемной троллейбусного управления "Столице на Онего" подтвердили эту информацию и отметили, что в настоящее время новый директор не назначен.