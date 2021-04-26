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Троллейбусному движению в столице Карелии исполняется 60 лет

Новости. Экономика
09:15, 27 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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С чем приехал к своему юбилею петрозаводский троллейбус?

В нынешнем году троллейбусному движению в Петрозаводске, как и отечественной пилотируемой космонавтике, исполняется 60 лет. Запустить в карельской столице электрический транспорт предполагалось еще в конце 30-х годов прошлого столетия, но этим планам помешали сначала дефицит медного провода, а потом война, и первые троллейбусы вышли на городские улицы лишь тогда, когда Советский Союз отправил в космос Юрия Гагарина.

Сегодня Петрозаводск обладает одной из самых развитых контактных сетей среди российских городов с троллейбусным движением – ее протяженность составляет более 95 километров, однако судьба самого экологически чистого вида общественного транспорта в последние годы не раз оказывалась под угрозой. Достаточно вспомнить попытки кредиторов из числа частных перевозчиков обанкротить муниципальное предприятие «Городской транспорт» или намерения бывшего главы Карелии Александра Худилайнена заменить петрозаводские троллейбусы маршрутками.

Причина проста: конкуренты бьют по самому слабому месту городских троллейбусов – их убыточности и постоянной бюджетной поддержке. Но электрический транспорт в карельской столице не смог бы выжить без муниципальной субсидии, которая позволяет ему компенсировать затраты без повышения платы за проезд до его реальной стоимости.

О том, с чем приехал петрозаводский троллейбус к своему юбилею, читайте в материале «Ровесник гагаринского полета».

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