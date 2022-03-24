Реклама
Водитель в Карелии, обвиненный в превышении скорости, в суде доказал неправоту ГИБДД
Сегодня 08:05
Путин поручил принимать оплату за российский газ только в рублях
Сегодня 00:10
Солдат из Карелии исчез из воинской части в Ленобласти (ФОТО)
Сегодня 06:40

Троллейбусы №3 и №6 вернутся на линию в Петрозаводске 1 апреля

Новости. Общество
12:53, 24 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Новое расписание мэрия и «Городской транспорт» составляли с учетом пожеланий петрозаводчан и возможностей предприятия, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска поделился на своей странице в соцсети сразу несколькими хорошими новостями.  Так, с 1 апреля троллейбус № 3 вернется на свой привычный маршрут — от Хлебокомбината до Заводской улицы. Новое расписание мэрия и троллейбусное предприятие уже согласовали. В часы пик интервал движения «тройки» составит от 13 до 18 минут, пишет Владимир Любарский.

Также с 1 апреля возобновится движение троллейбуса № 6 по следующей схеме: улица Корабелов — проспект А. Невского — улица Правды — площадь Кирова — улица Куйбышева — проспект Ленина — улица Кирова — набережная Варкауса –Московская улица — Первомайский проспект –Краснофлотская улица — Товарная Станция (конечная остановка). Далее — в обратном направлении.

По словам главы Петрозаводска, еще одно изменение затронет троллейбусный маршрут № 5. Теперь он будет таким: улица Заводская (остановка ДСК) — улица Зайцева — улица Мелентьевой — набережная Варкауса — улица Кирова — проспект Ленина — площадь Гагарина –Красноармейская улица — Комсомольский проспект — улица Ровио –Лыжная улица. В обратном направлении троллейбус будет следовать по прежней схеме — через Первомайский проспект.

По мнению Владимира Любарского, новое расписание, подготовленное мэрией и «Городского транспорта» с учетом пожеланий горожан и возможностей предприятия, значительно улучшились.

«Вологодское предприятие „Транс-Альфа“ уже поставило 10 новых троллейбусов. По контракту — до конца июня — в Петрозаводск прибудут еще шесть. Покупка новых троллейбусов — это первый на пути к большой транспортной реформе шаг, который стал возможен благодаря поддержке главы Карелии», — отметил мэр города.

Глава Петрозаводска сообщил, что из десяти новых троллейбусов 1 апреля на линию выйдут пять машин. Они будут работать на маршруте № 1, поскольку он самый протяженный и самый востребованный. Остальные — сейчас проходят доукомплектовку и обкатку.

Напомним, в начале марта один из пяти новых троллейбусов, прибывших в Петрозаводск с вологодского завода, отправился в пробный рейс по городу. Первыми познакомились с техникой глава республики Артур Парфенчиков и мэр города Владимир Любарский, которые провели совещание в Троллейбусном управлении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»