Троллейбусы №3 и №6 вернутся на линию в Петрозаводске 1 апреля

Новое расписание мэрия и «Городской транспорт» составляли с учетом пожеланий петрозаводчан и возможностей предприятия, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска поделился на своей странице в соцсети сразу несколькими хорошими новостями. Так, с 1 апреля троллейбус № 3 вернется на свой привычный маршрут — от Хлебокомбината до Заводской улицы. Новое расписание мэрия и троллейбусное предприятие уже согласовали. В часы пик интервал движения «тройки» составит от 13 до 18 минут, пишет Владимир Любарский.

Также с 1 апреля возобновится движение троллейбуса № 6 по следующей схеме: улица Корабелов — проспект А. Невского — улица Правды — площадь Кирова — улица Куйбышева — проспект Ленина — улица Кирова — набережная Варкауса –Московская улица — Первомайский проспект –Краснофлотская улица — Товарная Станция (конечная остановка). Далее — в обратном направлении.

По словам главы Петрозаводска, еще одно изменение затронет троллейбусный маршрут № 5. Теперь он будет таким: улица Заводская (остановка ДСК) — улица Зайцева — улица Мелентьевой — набережная Варкауса — улица Кирова — проспект Ленина — площадь Гагарина –Красноармейская улица — Комсомольский проспект — улица Ровио –Лыжная улица. В обратном направлении троллейбус будет следовать по прежней схеме — через Первомайский проспект.

По мнению Владимира Любарского, новое расписание, подготовленное мэрией и «Городского транспорта» с учетом пожеланий горожан и возможностей предприятия, значительно улучшились.

«Вологодское предприятие „Транс-Альфа“ уже поставило 10 новых троллейбусов. По контракту — до конца июня — в Петрозаводск прибудут еще шесть. Покупка новых троллейбусов — это первый на пути к большой транспортной реформе шаг, который стал возможен благодаря поддержке главы Карелии», — отметил мэр города.

Глава Петрозаводска сообщил, что из десяти новых троллейбусов 1 апреля на линию выйдут пять машин. Они будут работать на маршруте № 1, поскольку он самый протяженный и самый востребованный. Остальные — сейчас проходят доукомплектовку и обкатку.

Напомним, в начале марта один из пяти новых троллейбусов, прибывших в Петрозаводск с вологодского завода, отправился в пробный рейс по городу. Первыми познакомились с техникой глава республики Артур Парфенчиков и мэр города Владимир Любарский, которые провели совещание в Троллейбусном управлении.