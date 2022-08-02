«Тропа здоровья» появится в городе Карелии

Двухкилометровая тропа для любителей активного образа жизни появится в Сортавале.

В Сортавале идут строительные работы по созданию «Тропы здоровья». Об этом информирует глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.

«Тропа здоровья» берет начало в парке Ваккосалми. Ее общая протяженность — порядка 2 км. Сообщается, что тропу шириной около 3 метров отсыпят гравийно-песчаной смесью.

«„Тропа здоровья“ — место для занятий спортом и физкультурой, пеших прогулок. Зимой она будет использоваться как городская лыжная трасса. В дальнейшем мы планируем оборудовать освещение, скамейки, указатели… Такие „тропы здоровья“ мы постепенно будем оборудовать в каждом районе и городе, ведь это самый доступный способ вести здоровый образ жизни и заниматься спортом!», — заявил Голубев.

Ранее сообщалось, что новые зоны для прогулок петрозаводчан благоустроят в парках радиозавода и Неглинский берег.