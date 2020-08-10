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"Тропа здоровья" появится в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
15:58, 11 Августа 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В парке Сулажгорского кирпичного завода расчищают будущую "Тропу здоровья", сообщили в администрации Петрозаводска.

В парке СКЗ приступили к расчистке мелкой древесно-кустарниковой поросли вдоль создаваемой пешеходной дорожки. Ранее геодезисты уже вынесли там точки будущей тропы. Завтра здесь проведут планировку территории для завоза материалов отсыпки.

Помимо устройства дорожки, подрядчик установит в парке более двух десятков опор освещения. Стоимость работ составляет около 4,2 млн рублей.

Для максимального сохранения зелёных насаждений основание дорожки будет насыпаться без погружения в грунт. За всеми этапами работ следят специалисты комитета ЖКХ. Строительный контроль осуществляет ООО "Юник".

Все работы по благоустройству парка СКЗ, которые ведутся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", должны быть завершены в сентябре.

В администрации города напомнили, что в этом году в рамках нацпроекта благоустроят семь общественных территорий. Среди них – парки Соломенский, Приозерный, Сулажгорского Кирпичного Завода и Иван Царевич, скверы Новодревлянский и Кукковский Петух, а также территория в районе Рускеальского проезда.

Ранее сообщалось, что еще в одном сквере Петрозаводска дорожки замостят брусчаткой и подсветят.

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