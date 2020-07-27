Еще в одном сквере Петрозаводска дорожки замостят брусчаткой и подсветят (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание в микрорайоне Древлянка-2, где начались работы по благоустройству Новодревлянского сквера.

Представители администрации города и Петросовета осмотрели территорию Новодревлянкого сквера, ставшего излюбленным местом для прогулок жителей ЖК "Скандинавия". Уже к 1 сентября общественная территория должна быть полностью благоустроена в рамках программы "Комфортная городская среда". Центральная дорожка будет выложена брусчаткой, здесь установят освещение и скамейки с урнами. Остальные дорожки расширят и обновят с помощью отсева. На территории сквера появится площадка для выгула и тренировки собак.





Стоимость проекта - более 7 млн 200 тысяч рублей.

"При разработке проекта решили сохранить структуру дорожек и зеленые насаждения, а также соединить освещенной центральной дорожкой два микрорайона. Площадь территории, которая будет благоустроена, около 8 га. Подрядчик сегодня занимается разметкой дорожек, устройством основания центральной дорожки, формированием площадки для выгула собак, а затем приступит к работам, связанным с освещением", – рассказала в ходе выездного совещания начальник управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина.





Глава города Ирина Мирошник отметила, что в первый год реализации программы "Комфортная городская среда" от петрозаводчан поступало много предложений с тем, чтобы проекты воплощались не только в центре города. Отдаленные районы тоже нуждаются в благоустройстве. Поэтому федеральная программа была скорректирована.





"В 2020 году мы обустраиваем семь территорий, которые располагаются на Древлянке, Кукковке, Набережной Варкауса, в районе СКЗ и в Соломенном. Современная благоустроенная инфраструктура будет радовать всех петрозаводчан в разных уголках города. И 1 сентября горожане получат подарок – комфортный и удобный для прогулок Новодревлянский сквер. Тем более, что дорожка эта выходит к новой школе, строительство которой сейчас идет полным ходом. Путь детей к образовательному учреждению будет безопасным", – заявила Ирина Мирошник.





По мнению присутствовавшего на совещании депутата Петрозаводского городского совета Александра Антипова, работа по благоустройству столицы Карелии должна продолжаться. И такая возможность есть благодаря программе "Комфортная городская среда".





"С 25 июля на платформе "Активный горожанин" стартовало рейтинговой интернет-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Горожанам представлен 31 дизайн-проект, с которым можно ознакомиться на сайте администрации. Я призываю все активных петрозаводчан поддержать наиболее понравившийся проект или любимое место в городе. Только от нашего с вами участия будет зависеть, как будет развиваться и каким станет наш родной Петрозаводск", – считает городской парламентарий.





На сегодняшний день в рейтинговом голосовании приняли участие 350 человек. С большим отрывом пока лидирует территория пляжа Пески.

Напомним, голосование продлится до 21:00 31 июля.

Ранее представители администрации города проверили ход работ по благоустройству сквера Ивана Молчанова на Первомайском проспекте.