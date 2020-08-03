Тропические клопы поселились в квартирах россиян – нападают днем

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы.

"Данный вид насекомых является новым для европейской части России", – отметили в Роспотребнадзоре.

С каждым годом численность этих насекомых увеличивается, а отличить клопов этого вида от других могут только специалисты, пишет РБК.

В ведомстве добавили, что тропические клопы могут нападать на человека не только ночью, но и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона.

Клопы могут существовать в чистых помещениях. Однако чаще они встречаются в жилье "с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием".

Клопы чаще всего попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью, а также могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки. Привезти клопов домой можно и после отдыха в отелях.

Появление этих насекомых чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Для профилактики распространения вредителей Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить уборку, часто менять постельное белье, сразу стирать его, периодически осматривать диваны и ковры. Кроме того, следует обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели и на внутренней стороне отстающих обоев, а также пятнышки крови на постельном белье.