Тротуары в Петрозаводске не посыпают противогололедной смесью

Мэрия Петрозаводска зафиксировала факты отсутствия противогололедных материалов на придомовых территориях.

Сотрудниками комитета жилищно-коммунального хозяйства зафиксированы факты отсутствия противогололедных материалов на придомовых территориях, сообщили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Петрозаводске ожидается потепление, усилится гололедица. В преддверии повышения температуры воздуха администрация напоминает управляющим организациям о необходимости оперативной подсыпки пешеходных дорожек и тротуаров противогололедными материалами. Контроль за работой УК и ТСЖ будет усилен.

Сообщить о ненадлежащем содержании придомовой территории горожане могут в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

Ранее Администрация высказала замечания подрядчику за плохую уборку дорог и тротуаров в Петрозаводске.