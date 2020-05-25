890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Целый квартал в Петрозаводске пойдет под снос и новую застройку 7
Сегодня 09:25
Автомобилисты заметили медведя около проезжей части в Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 09:30
Более 260 человек в Карелии осудили за грубые нарушения режима самоизоляции 4
Сегодня 10:52
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО) 5
Сегодня 11:42
Главный пульмонолог Карелии рассказал, почему в республике часто болеют пневмониями 1
Сегодня 14:35

ТРЦ "Лотос-Плаза" подготовился к открытию в условиях распространения COVID-19 (ВИДЕО)

Новости. Общество
17:07, 25 Мая 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

На каждом входе в ТРЦ "Лотос-Плаза" будут размещены санитайзеры и вендинговые автоматы с масками.

Уже завтра, 26 мая, в Петрозаводске откроются магазины розничной торговли и торговые центры.

К примеру, в ТРЦ "Лотос-Плаза" одновременно смогут находиться не более 1,9 тысячи человек.

1. Воздух в торговом центре постоянно заменяется свежим с улицы, поступающим через специальные фильтры ;

2. Сотрудники клининговой компании ежедневно до открытия ТРК совершают тщательную уборку и дезинфекцию общественных зон;

3. В течение рабочего дня весь персонал клининговой компании продолжает санитарную обработку и уборку в зонах общего пребывания посетителей. В обязательном порядке обрабатываются поручни эскалаторов, кнопки лифтов, дверные ручки и прочие поверхности.

По словам предпринимателей, они готовы ответственно подойти к мерам профилактики коронавируса.

На входе в каждый магазин будет размещена информация о том, сколько человек сможет находиться в конкретном магазине.

Режим работы не изменится. 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Аналитика

Сегодня 13:54
Обществоведение
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 2
Заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы Геннадий Моховиков о пневмонии, борьбе с ней и жизни после эпохи коронавируса.
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 57
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2020 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 2
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем" 2
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

С 26 мая в столице Карелия начнут свою работу торговые центры
Новое
Сегодня 16:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»