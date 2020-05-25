ТРЦ "Лотос-Плаза" подготовился к открытию в условиях распространения COVID-19 (ВИДЕО)

На каждом входе в ТРЦ "Лотос-Плаза" будут размещены санитайзеры и вендинговые автоматы с масками.

Уже завтра, 26 мая, в Петрозаводске откроются магазины розничной торговли и торговые центры.

К примеру, в ТРЦ "Лотос-Плаза" одновременно смогут находиться не более 1,9 тысячи человек.



1. Воздух в торговом центре постоянно заменяется свежим с улицы, поступающим через специальные фильтры ;



2. Сотрудники клининговой компании ежедневно до открытия ТРК совершают тщательную уборку и дезинфекцию общественных зон;



3. В течение рабочего дня весь персонал клининговой компании продолжает санитарную обработку и уборку в зонах общего пребывания посетителей. В обязательном порядке обрабатываются поручни эскалаторов, кнопки лифтов, дверные ручки и прочие поверхности.



По словам предпринимателей, они готовы ответственно подойти к мерам профилактики коронавируса.



На входе в каждый магазин будет размещена информация о том, сколько человек сможет находиться в конкретном магазине.



Режим работы не изменится.