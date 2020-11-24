Труп мужчины обнаружен в автомобиле в Петрозаводске

В одном из дворов на улице Советской в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, двое мужчин выпивали во дворе на улице Советской. Во время распития алкоголя между собутыльниками возникла ссора.

А утром 23 ноября в автомобиле, стоявшем во дворе, было обнаружено тело пожилого мужчины – одного из участников пьянки – со следами насильственной смерти. По информации источника, мертвого мужчину нашел в машине его сын.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.