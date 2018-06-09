Труп обнаружен в сгоревшем доме в Карелии

В поселке Чална в сгоревшем доме пожарные обнаружили труп, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В субботу в 00.08 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска, Мелиоративного, Пряжинского района и аэропорта в Бесовце привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в поселке Чална.

В 01.10 пожар был ликвидирован.

На месте пожара обнаружен труп. Обстоятельства, причины возгорания выясняются.