Труп обнаружили на пожаре в исторической деревне Карелии

В Пряжинском районе Карелии на пожаре нашли труп мужчины.

По данным МЧС Карелии, 26 марта в 15.56 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в деревне Корза.

"На пожаре обнаружен труп мужчины. Проводится доследственная проверка", - рассказали в экстренных службах.

Деревня Корза является одним из древнейших поселений юго-западной Карелии. Ее название упоминается в архивных документах I половины XVII века. Первоначально деревня состояла из 3-х домов. Через 100 лет количество домов увеличилось до 22, а к 1905 году в Корзе насчитывалось 32 дома с 194 жителями. Корза находится в 3 км от поселка Эссойла.