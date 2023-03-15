Труп раздетого по пояс молодого мужчины нашли в Петрозаводске

В лесу между Кукковкой и Древлянкой найдено тело молодого человека.

Как нам сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, утром 16 марта в лесном массиве между Кукковкой и Древлянкой обнаружено тело молодого человека, раздетого по пояс.



На место выехала оперативно-следственная группа, которая установит обстоятельства трагедии, сообщили нашему изданию в следственном комитете.