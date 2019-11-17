Труп женщины нашли на месте пожара в селе Карелии

Новости по теме
Загрузка...
На пепелище в селе Рыбрека Прионежского района нашли труп женщины.
Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.
Напомним, пожар на улице Детская в селе Рыбрека произошел в субботу, 16 ноября. Жилой дом тушили почти шесть часов.
Сегодня стало известно о страшной находке на месте пожара.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее пожар закончился трагедией в Олонецком районе. В одной из квартир было найдено тело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.11.2019, 14:20
14.11.2019, 13:19
12.11.2019, 11:54
11.11.2019, 01:42
Аналитика
15.11.2019 16:52
Капитал
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
15.11.2019 12:38
13.11.2019 14:59
13.11.2019 13:38
Чтиво
14.11.2019 14:03
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии