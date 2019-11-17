Труп женщины нашли на месте пожара в селе Карелии

На пепелище в селе Рыбрека Прионежского района нашли труп женщины.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Напомним, пожар на улице Детская в селе Рыбрека произошел в субботу, 16 ноября. Жилой дом тушили почти шесть часов.

Сегодня стало известно о страшной находке на месте пожара.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее пожар закончился трагедией в Олонецком районе. В одной из квартир было найдено тело.