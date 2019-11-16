В Карелии почти шесть часов тушили пожар в доме

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Жилой дом загорелся утром в Прионежском районе Карелии.
По данным ГУ МЧС по республике, 16 ноября в 09.41 пожарно-спасательные подразделения в составе 11 человек и трех единиц техники тушили пожар в жилом доме на ул. Детская в селе Рыбрека.
В 15.16 возгорание было ликвидировано.
Информация о жертвах уточняется.
Ранее сообщалось, что пожарные два часа тушили дом в дачном кооперативе Карелии
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