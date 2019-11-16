В Карелии почти шесть часов тушили пожар в доме

Жилой дом загорелся утром в Прионежском районе Карелии.

По данным ГУ МЧС по республике, 16 ноября в 09.41 пожарно-спасательные подразделения в составе 11 человек и трех единиц техники тушили пожар в жилом доме на ул. Детская в селе Рыбрека.

В 15.16 возгорание было ликвидировано.

Информация о жертвах уточняется.

Ранее сообщалось, что пожарные два часа тушили дом в дачном кооперативе Карелии