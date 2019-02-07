Труп женщины обнаружили в одной из квартир Питкяранты

Соседи пожаловались на трупный запах, сообщили в МЧС Карелии.

В пожарно-спасательную часть Питкяранты 6 февраля поступил звонок с просьбой о помощи.

В квартире, где проживала женщина, никто не открывал дверь. Соседи пожаловались на неприятный запах.

При вскрытии двери пожарные обнаружили тело женщины.

Сейчас по данному происшествию Следком проводит проверку.