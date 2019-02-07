Труп женщины обнаружили в одной из квартир Питкяранты

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Соседи пожаловались на трупный запах, сообщили в МЧС Карелии.
В пожарно-спасательную часть Питкяранты 6 февраля поступил звонок с просьбой о помощи.
В квартире, где проживала женщина, никто не открывал дверь. Соседи пожаловались на неприятный запах.
При вскрытии двери пожарные обнаружили тело женщины.
Сейчас по данному происшествию Следком проводит проверку.
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