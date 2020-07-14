Цапли прилетели в Карелию (ФОТОФАКТ)

Житель Карелии сфотографировал пару серых цапель, которые обосновались в Калевальском районе.

В газете "Новости Костомукши" опубликовано фото необычных для Карелии птиц. Две пары серых цапель поселились на берегу озера Верхнее Куйто в Калевальском районе.

"У нас на берегу Верхнего Куйто разгуливали две пары серых цапель. С трудом мне удалось их заснять, - написал автор фото Виталий Никулин в комментарии. - Птиц прогнали чайки, так как в камышах сидит много их птенцов, а цапли ими питаются".

Ранее житель Карелии снял на видео, как бобр кувшинки ест.