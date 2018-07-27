ЦБ подал заявление о банкротстве банка "Советский"

Банк России подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании банкротом банка "Советский", подразделение которого есть и в Петрозаводске.

Иск подан 25 июля, дата рассмотрения дела еще не назначена.

Ранее в начале июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский".

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