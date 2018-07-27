ЦБ подал заявление о банкротстве банка "Советский"

По теме
Загрузка...
Банк России подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании банкротом банка "Советский", подразделение которого есть и в Петрозаводске.
Иск подан 25 июля, дата рассмотрения дела еще не назначена.
Ранее в начале июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский".
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
Аналитика
26.07.2018 16:40
Обществоведение
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
Чтиво
26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
25.07.2018 15:46
13.07.2018 13:29
Комментарии