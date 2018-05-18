ЦБ повысил сумму выплат по европротоколу в два раза

Центробанк вдвое увеличил максимальную сумму выплат по европротоколу.

ЦБ утвердил изменения в правила ОСАГО, которые связаны с процедурой оформления документов о ДТП без участия представителей ГИБДД.

Утвержденными изменениями в два раза увеличивается максимальная сумма выплат при оформлении ДТП по европротоколу — до 100 тыс. руб. Изменения затронут все российские регионы, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которых действует безлимитный европротокол.

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