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ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Новости. Экономика
09:50, 09 Марта 2020
фото: https://pixabay.com/
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Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.

Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Кроме того, регулятор намерен в случае необходимости задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности, пишет РИА Новости.

В понедельник курс рубля упал до минимумов 2016 года. так, доллар торгуется по 72,04 рубля, евро — по 82,1 рубля.

Причиной стало обрушение цен на нефть: стоимость нефти марки Brent снизилась на 31%, WTI — на 27%.

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