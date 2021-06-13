Целая семья осталась без крыши над головой из-за пожара в Карелии (ФОТО)

Пожар уничтожил жилой дом в деревне Выгостров Беломорского района Карелии.

Как сообщает газета «Беломорская трибуна», ЧП произошло сегодня в первой половине дня.

Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

Причина возгорания пока не известна.

Издание опубликовало рекомендации пожарных проверить электропроводку, печи, не хранить газовые баллоны и ГСМ рядом с нагревательными приборами, не разводить костры и не жечь сухую траву, всегда иметь наготове средства для тушения и воду.