"Целительница" из Карелии сняла порчу со студентки в Санкт-Петербурге за 42 тысячи рублей

Представительницу кочевого народа, прибывшую в Северную столицу, задержали за мошенничество.

Как сообщает издание newia.ru, 29 марта правоохранители задержали в Петербурге 45-летнюю представительницу кочевого народа. Женщина приехала в Северную столицу из Карелии.

Как полагают оперативники, задержанная в начале марта подружилась с одной из студенток вуза. Женщина убедила 19-летнюю девушку, что недоброжелатели навели на нее порчу.

Сглаз необходимо срочно снять.

"Целительница" сообщила, что может помочь в этом. В качестве платы за обряд она потребовала 41 900 рублей, а также ювелирные украшения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В полиции не исключают причастность женщины к аналогичным преступлениям.