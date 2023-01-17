Целившуюся в школьницу из пистолета жительницу Карелии отправили на обязательные работы

В Прионежском районе женщина, злоупотребляющая алкоголем, осуждена за угрозу убийством.

Прокурор Прионежского района поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы одного из поселков Прионежского района. Суд признал женщину виновной в деле об угрозе убийством и приговорил к 80 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, в один из дней в сентябре прошлого года не работающая селянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, искала свою знакомую на улицах поселка. Она обратилась за помощью к двум школьницам, которые ждали автобус на остановке. Не получив желаемого ответа на свой вопрос, женщина достала из сумки пневматический пистолет и направила в сторону одной из девочек. При этом пьяная угрожала подростку убийством, пытаясь преследовать своих жертв.

Высказанную в свой адрес угрозу 14-летняя потерпевшая восприняла реально, всерьез опасаясь за свою жизнь. Ее подруга сообщила о произошедшем в отдел полиции. Прибывший наряд задержал нападавшую.

Мировой судья назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов. Данное наказание осужденной предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

По решению суда изъятый пистолет передан для уничтожения в территориальное подразделение Росгвардии.