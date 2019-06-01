Целый час 15 пожарных тушили полыхавший дом на Старой Кукковке

Пожар в частном жилом доме произошел в ночь на 1 июня, сообщили в МЧС Карелии.

Так, 1 июня в 1.07 произошел пожар в частном жилом доме в переулке Федера Глинки, на Старой Кукковке.

Для ликвидации огня привлекались 15 пожарных и 3 единицы техники. В результате к 2 часам ночи пожар был потушен.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС Карелии.