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Цена на подсолнечное масло в России рекордно возросла

Новости. Общество
21:05, 20 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев
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По мнению аналитиков, основным фактором рекордного подорожания стал новый скачок экспортных цен на масло.

Внутренние цены на подсолнечное масло в России побили рекорд, сообщают РИА Новости со ссылкой на центр "Совэкон".

Отмечается, что основным фактором, приведшим к подорожанию, стал скачок экспортных цен.
Согласно материалам аналитического центра, резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло наметился на прошлой неделе, также выявлен быстрый рост экспортных котировок.

Подчеркивается, что внутренние котировки подсолнечного масла стали выше на 6,6 процента. Таким образом, они побили рекорд и достигли уровня в 74 175 тысяч рублей за тонну (поставка — EXW, европейская часть России, с НДС). Также на 4,66 процента выросли цены на подсолнечник, тонна которого стала стоить 30 875 тысяч рублей (без НДС). Подсолнечное масло на экспорт, в свою очередь, подорожало на 3,78 процента до 960 долларов за тонну (поставка — FOB). Отмечается, что это произошло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.

Аналитический центр добавил, что на рынке подсолнечника в целом прогнозируется сохранение "повышательной динамики". Это явление будет происходить на фоне побивших рекорд цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Также ожидается сдерживающий фактор, в частности укрепление рубля. Мешать росту цен будет и снижение мировых цен на пальмовое и соевое масло в последнее время.

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