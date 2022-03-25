«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все

Жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай на фоне стремительного роста цен.

В этом убедилась корреспондент «Столицы на Онего», которая побывала в магазинах Петрозаводска.

По словам работников торговых точек, цены повышаются на все виды товаров.

«Ценники меняем каждый день, — призналась продавец. — Ну и акций практически не стало: то, что не дорожает, в цене не падает».

Что творится в петрозаводских магазинах, читайте в статье «По 5 килограммов в одни руки».