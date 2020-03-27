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Ценовой сговор производителей гречки вызвал реакцию ФАС

Новости. Общество
16:14, 27 Марта 2020
фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Федеральная антимонопольная служба России в ходе внеплановых проверок выявила элементы ценового сговора между производителями гречки.

Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения, то есть...элементы сговора между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно", – сказал Артемьев, чьи слова цитирует RNS.

Если факт картельного соглашения будет доказан, то такое правонарушение влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее Карелиястат сообщил о подорожании гречки в Карелии за период с 11 по 16 марта.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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