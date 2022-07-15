Центр импортозамещения помог крупным карельским предприятиям

Карелия стала одним из первых регионов, в котором появился Центр импортозамещения

В работе у карельского Центра импортозамещения находится порядка 18 крупных кейсов, сообщили специалисты организации Центру Управления регионом республики Карелия.

Например, недавно состоялась трехсторонняя встреча представителей Литейного завод «Петрозаводскмаш», «АЭМ-технологии» и АО «Сегежский ЦБК».

«Некоторые потребности ЦБК можно направить в Литейный завод. Например, отливать чугун, барабаны, валы. Некоторые работы можно перенаправлять в „АЭМ-технологии“. То есть, как отдельная ветка бизнеса у этих предприятий. Благодаря переговорам, мы стараемся перевести Сегежский ЦБК на отечественное производство, чтобы не было проблем при закупке комплектующих, потому что там огромное количество оборудования является импортным. Также Литейный завод занимается изготовлением аналогов для той же бумажной промышленности», — рассказал ведущий специалист Центра импортозамещения Меружан Андреасян.

Продолжается работа по импортозамещению рыбных кормов для форелеводческих предприятий. При содействии Центра импортозамещения ведется постоянный поиск альтернативных поставщиков в России и в других странах:

«Как пример, республика Иран, где у нас была бизнес-миссия с экономическим блоком республики. Иран живет под санкциями уже порядка 30 лет, и является первой страной в мире по объему выращивания форели — 200 тыс. тонн в год. С ними уже подписано соглашение о поставке кормов. Они готовы запустить производство под нашу рецептуру».

Еще один крупный кейс — это «РК-Гранд». Предприятие заключило контракт с финской компанией на огромную сумму по поставке оборудования по производству технологической щепы и обработки привозной щепы. Но весной финская компания, получив оплату, отказалась поставлять оборудование.

«Мы пообщались с представителями Финляндии и нашего предприятия. Этот вопрос будет решен, и „РК-Гранд“ получит то, за что заплатил», — рассказывает Меружан Андреасян.

Карелия стала одним из первых регионов, в котором появился Центр импортозамещения. Он координирует совместную работу предприятий, анализирует потребности рынка.

Обратиться за помощью в поиске партнеров найти поставщиков и заказчиков в Центр импортозамещения можно по телефону +7 (8142) 44-54-07, по адресу г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, д. 11 или написать на почту zamena10@kr-rk.ru.

Все услуги Центра бесплатны для предпринимателей.