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Центр Обслуживания ООО "Энергокомфорт" в Петрозаводске ограничивает очный прием физических лиц

Новости. Общество
17:13, 14 Октября 2020
фото: © "Энергокомфорт"
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с завтрашнего дня Центр Обслуживания ООО "Энергокомфорт". Карелия", расположенный на улице Кирова, 49а, осуществляет прием клиентов-физических лиц только по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефону 33-26-60 (время приема звонков с 8.30 до 16.30) или через сайт www.energokomfort-karelia.ru в разделе "Потребителям". Вход посетителям Центра Обслуживания разрешен исключительно в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках.

Если у вас нет необходимости посетить Центр Обслуживания ООО "Энергокомфорт". Карелия" лично, воспользуйтесь услугами на сайте компании. На официальном сайте физические лица могут узнать о состоянии лицевого счёта, получить консультацию по заключению и расторжению договора, передать показания с помощью сервиса "Личный кабинет", произвести оплату счета. Передать показания счетчика вы также можете по электронной почте pokazania@ek.karelia.ru или по телефону колл-центра 56-04-31.  

Оплатить счет можно и другими способами: в офисах, терминалах и банкоматах Сбербанка и прочих банков, с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн и в отделениях ФГУП "Почта России".

Корреспонденцию в ООО "Энергокомфорт. Карелия" можно направить на электронный адрес electra@ek.karelia.ru или оставить в ящике для обращений, расположенном по адресу ул. Кирова, д. 49а.

Уточнить интересующую информацию вы можете на сайте ООО "Энергокомфорт. Карелия" (форма "Задать вопрос") или с помощью электронного адреса electra@ek.karelia.ru.

Ограничительные меры будут действовать с 15 по 25 октября.

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