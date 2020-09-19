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Центр Петрозаводска перестал быть похож на стихийный рынок, считают чиновники и депутаты (ФОТО)

Новости. Общество
15:39, 20 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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К 100-летнему юбилею Карелии город вернул себе свое историческое лицо.

Еще год назад приезжающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска попадали на площадь Гагарина и проспект Ленина, которые не радовали глаз своими неприглядными фасадами и безвкусными вывесками. Поблекшие стены домов, облепленные яркой рекламой, не нравились ни горожанам, ни гостям столицы Карелии. Но к 100-летнему юбилею республики город вернул себе свое историческое лицо. Фасады 48 жилых домов выкрасили в исторические цвета, а установленные новые вывески магазинов и офисов теперь не выделяются из архитектурного ансамбля. Достаточно прогуляться от вокзала до набережной Петрозаводска, чтобы увидеть, какие перемены произошли в городе.

Репортаж "Было и стало" - смотрим здесь.

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